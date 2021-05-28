МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Специалисты Росприроднадзора смогут подсчитать ущерб природе от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" в Коми через три недели, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Лукойл" ожидает добычу нефти примерно на уровне 2020 года

В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в Колве в 130 километрах от города Усинска. Произошел бум вложений физлиц в компании-нерезиденты

Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода направлен персонал для ее локализации, а перекачка по трубопроводу остановлена. По данным Росприроднадзора, объем разлива составил 100 тонн, а в реку, по информации властей республики, попало не более 9 тонн. При этом вылившаяся жидкость содержала до 80% воды.

"К материалам, собранным местными жителями, мы тоже обращаемся, но я могу оперировать только подтвержденными лабораторными данными. Расчет будет готов, я думаю, недели через три", — сказала Радионова в интервью газете "Известия".

Она также отметила, что служба не имела возможности сразу попасть на место аварии из-за его удаленности и труднодоступности. При этом Радионова уточнила, что исходя из опыта судебного процесса по нефтеразливу в Норильске, суд будет учитывать только измерения лабораторий. В случае, когда подтверждающих разлив лабораторных данных нет, суд снизит сумму ущерба.

"Всего в этом переходе, согласно расчетным данным, порядка 260 т нефтепродуктов, из них попало в окружающую среду 100, может быть, 110 — то есть примерно полтора вагона. В отличие от Норильска, где четко понятно, сколько нефтепродуктов было в поврежденном резервуаре, на подобных трубопроводах нет узла учета. Часть жидкости осталась в нефтепроводе, часть ушла в окружающую среду", — добавила Радионова.

Нефтесодержащая жидкость больше не протекает из трубопровода "Лукойла" в Коми, где в мае зафиксировали прорыв, заявила Радионова.



