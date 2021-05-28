Цены на нефть замедлили рост на укреплении доллара
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на общем оптимизме "быков" в отношении спроса, но меньшими темпами по отдельным контрактам, чем утром, вследствие укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,4%, до 69,48 доллара, июльских фьючерсов — на 0,27%, до 69,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,51%, до 67,19 доллара за баррель.
С начала недели нефтяные котировки стали выше примерно на 5% на ожиданиях восстановления спроса на сырье. Инвесторы полагают, что продолжение вакцинации и ослабление карантинных ограничений в мире будут способствовать восстановлению экономики.
Но укрепление доллара сегодня сдерживает рост цен на нефть, которая в этом случае становится менее доступной при ее покупке в другой валюте. Утром курс евро снижался к 1,218 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2192 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,9 с уровня прошлого закрытия в 109,8 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается сейчас на 0,11%, до 90,07 пункта.
Инвесторы также обращают внимание на новости из США. Как сообщала газета New York Times, президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов. Это тоже расценивается рынками как позитивный для экономики, а значит, и сырьевого спроса, фактор.
https://1prime.ru/oil/20210528/833780471.html