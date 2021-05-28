МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на общем оптимизме "быков" в отношении спроса, но меньшими темпами по отдельным контрактам, чем утром, вследствие укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. СМИ: активисты в США добиваются снижения нефтедобычи ExxonMobil

По состоянию на 12.39 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,4%, до 69,48 доллара, июльских фьючерсов — на 0,27%, до 69,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,51%, до 67,19 доллара за баррель.

С начала недели нефтяные котировки стали выше примерно на 5% на ожиданиях восстановления спроса на сырье. Инвесторы полагают, что продолжение вакцинации и ослабление карантинных ограничений в мире будут способствовать восстановлению экономики.

Но укрепление доллара сегодня сдерживает рост цен на нефть, которая в этом случае становится менее доступной при ее покупке в другой валюте. Утром курс евро снижался к 1,218 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2192 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,9 с уровня прошлого закрытия в 109,8 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается сейчас на 0,11%, до 90,07 пункта.

Инвесторы также обращают внимание на новости из США. Как сообщала газета New York Times, президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов. Это тоже расценивается рынками как позитивный для экономики, а значит, и сырьевого спроса, фактор.