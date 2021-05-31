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Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК
Нефть
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Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую... ПРАЙМ, 31.05.2021
нефть, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 69,09 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 66,73 доллара за баррель.
Рынок сосредоточился на заседании ОПЕК, которое состоится во вторник, по вопросам поставок и определения дальнейшей нефтяной политики. Инвесторы также ожидают комментариев по поводу перспективы возвращения Ирана на рынок.
По мнению аналитиков, которое приводит агентство Блумберг, ожидается, что ОПЕК будет придерживаться решения об увеличении добычи нефти в июле.
Оптимизм на рынке сырья также связан с восстановлением спроса на топливо. Постепенное снятие коронавирусных ограничений приводит к большей мобильности.