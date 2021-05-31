МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

По состоянию на 7.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 69,09 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 66,73 доллара за баррель.

Рынок сосредоточился на заседании ОПЕК, которое состоится во вторник, по вопросам поставок и определения дальнейшей нефтяной политики. Инвесторы также ожидают комментариев по поводу перспективы возвращения Ирана на рынок.

По мнению аналитиков, которое приводит агентство Блумберг, ожидается, что ОПЕК будет придерживаться решения об увеличении добычи нефти в июле.

Оптимизм на рынке сырья также связан с восстановлением спроса на топливо. Постепенное снятие коронавирусных ограничений приводит к большей мобильности.