МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может без всяких проблем увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день, то есть, более чем вдвое по сравнению с текущими показателями. Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

"Необходимо увеличить добычу нефти, сделать это как можно скорее, поскольку международные ограничения создадут нам проблемы. Сейчас мы добываем 3 миллиона. Мой совет любому правительству, которое окажется у власти в Иране, сделать своим приоритетом увеличение добычи нефти до, в общей сложности, 6,5 миллиона баррелей", — сказал Зангане, чьи слова были опубликованы агентством Shana. И, по его словам, до таких показателей Тегеран спокойно может увеличить добычу. Нефть, подчеркнул министр, дает политическую силу и безопасность.

Ранее Зангане, как сообщало агентство IRNA, представил планы ведомства на новый финансовый год, начавшийся в марте, сообщив, что Иран намерен добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, при этом больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление. Министр также подчеркивал, что Тегеран не намерен спрашивать какого-либо разрешения у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщал, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в нынешнем году. Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.

Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям.

При этом ещё годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.