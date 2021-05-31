МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае выросла на 6,6% к апрелю и в 2,1 раза к маю прошлого года — до 66,63 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК

"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2021 года сложилась в размере 66,63 доллара за баррель, что в 2,1 раза выше, чем в мае 2020 года (31,04 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в апреле марка Urals стоила в среднем 62,5 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-мае 2021 года сложилась в размере 61,62 доллара за баррель против 39,2 доллара за аналогичный период 2020 года.