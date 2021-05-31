2021-05-31T13:09:34+03:00
2021-05-31T13:09:34+03:00
2021-05-31T13:09:34+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210531/833801370.html
Нефть Urals за месяц подорожала на 6,6%
Нефть
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Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае выросла на 6,6% к апрелю и в 2,1 раза к маю прошлого года — до 66,63 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ... ПРАЙМ, 31.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае выросла на 6,6% к апрелю и в 2,1 раза к маю прошлого года — до 66,63 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2021 года сложилась в размере 66,63 доллара за баррель, что в 2,1 раза выше, чем в мае 2020 года (31,04 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в апреле марка Urals стоила в среднем 62,5 доллара за баррель.
Средняя цена на нефть Urals в январе-мае 2021 года сложилась в размере 61,62 доллара за баррель против 39,2 доллара за аналогичный период 2020 года.