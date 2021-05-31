МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили темпы роста до 1%, инвесторы ожидают новостей с завтрашней министерской встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals за месяц подорожала на 6,6%

По состоянию на 13.16 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05%, до 69,44 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,1%, до 67,05 доллара за баррель. Утром нефть дорожала примерно на 0,5%.

Рынки в последний день весны ожидают результатов министерской встречи ОПЕК+, которая состоится во вторник. Аналитики прогнозируют, что текущие параметры добычи нефти альянсом будут сохранены.

Ещё один важный для этого рынка фактор — обсуждение снятия международных санкций по отношению к Ирану в обмен на ограничение им ядерной программы как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Ранее в понедельник официальный представитель МИДа Ирана Саид Хатибзаде заявил о прогрессе в процессе соответствующих переговоров. Иран готов удвоить добычу нефти

"Трейдеры продолжают следить за переговорами между Ираном и мировыми державами о восстановлении ядерного соглашения 2015 года", — также цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).

Эти договорённости потенциально могут вернуть дополнительную иранскую нефть на рынок. И тем временем министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может без всяких проблем увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день, то есть, более чем вдвое по сравнению с текущими показателями.