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МИД Ирана опроверг данные о поставках нефти в США
Нефть
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Вашингтон со времен Билла Клинтона, занимавшего пост президента США в 1993-2001 годах, не импортировал иранскую нефть из-за санкций против Тегерана, заявил в понедельник на... ПРАЙМ, 31.05.2021
нефть, экспорт, иран, минэнерго сша, сша, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Вашингтон со времен Билла Клинтона, занимавшего пост президента США в 1993-2001 годах, не импортировал иранскую нефть из-за санкций против Тегерана, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения о продаже иранской нефти в США.
Ранее минэнерго США опубликовало отчет, в котором приводится информация о покупке иранской нефти. В нем говорится, что США импортировали 36 тысяч баррелей нефти в день в октябре 2020 года и 33 тысячи баррелей в день в марте этого года (около миллиона баррелей в месяц). Предполагается, что одна из этих покупок была сделана в конце президентства Дональда Трампа, а другая — в первом квартале администрации Джо Байдена.
"США со времен президента Клинтона из-за рестрикций, введенных в отношении нашей страны, не импортировали иранскую нефть", — приводит слова Хатибзаде официальный Telegram-канал МИД Ирана.