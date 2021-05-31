МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Вашингтон со времен Билла Клинтона, занимавшего пост президента США в 1993-2001 годах, не импортировал иранскую нефть из-за санкций против Тегерана, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения о продаже иранской нефти в США. Иран готов удвоить добычу нефти

Ранее минэнерго США опубликовало отчет, в котором приводится информация о покупке иранской нефти. В нем говорится, что США импортировали 36 тысяч баррелей нефти в день в октябре 2020 года и 33 тысячи баррелей в день в марте этого года (около миллиона баррелей в месяц). Предполагается, что одна из этих покупок была сделана в конце президентства Дональда Трампа, а другая — в первом квартале администрации Джо Байдена.

"США со времен президента Клинтона из-за рестрикций, введенных в отношении нашей страны, не импортировали иранскую нефть", — приводит слова Хатибзаде официальный Telegram-канал МИД Ирана.