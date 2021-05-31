МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ОПЕК ждет, что будущий рост добычи нефти Ирана будет происходить прозрачно и упорядочено, сохраняя стабильность на рынке, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, слова которого приводятся в сообщении на сайте организации. ОПЕК ожидает более сильного дефицита на рынке нефти в 2021 году

"Мы предполагаем, что ожидаемое возвращение иранской добычи (нефти — ред.) и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядочено и прозрачно, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", — сказал он по итогам заседания техкомитета ОПЕК+. Генсек ОПЕК отметил, что Иран является чрезвычайно важным и ценным членом организации, добавив, что страна — один из пяти членов-основателей ОПЕК. Баркиндо в своем выступлении также подчеркнул важность инвестиций для будущего нефтедобычи.

Кроме того, Баркиндо отметил важность соглашения ОПЕК+ для стабильности нефтяного рынка. "Учитывая широкий диапазон неопределенностей, для рынка огромным источником комфорта является то, что партнеры по декларации о сотрудничестве нефтедобывающих стран (DoC) продолжают оставаться таким надежным и гарантированным компонентом, способствующим стабильности нефтяного рынка", — сказал он.

Ранее в понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может без всяких проблем увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день, то есть более чем вдвое по сравнению с текущими показателями.

Во вторник, 1 июня, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав-делегаций альянса ОПЕК+.