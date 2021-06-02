МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в мае снизилась на 0,2% в месячном выражении — до 10,453 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.

В то же время в годовом выражении показатель вырос на 11,2%. Нефть продолжает дорожать после встречи ОПЕК+

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На апрель текущего года они составляли 6,9 миллиона баррелей в сутки, на май — 6,55 миллиона, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.