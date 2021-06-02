МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в среду вечером, "быки" всё ещё позитивно оценивают результаты заседания ОПЕК+ и находятся в ожидании восстановления спроса на нефтяном рынке в свете новых прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94%, до 70,91 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — на 0,92%, до 68,34 доллара за баррель.

Важным событием для нефтяных трейдеров стало заседание ОПЕК+, которое прошло накануне. По его результатам альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо тогда же заявил, что прогнозы указывают на рост мирового спроса на нефть, особенно во втором полугодии, а вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что прирост спроса, по новым оценкам, по итогам года составит 6 миллионов баррелей в сутки, указав, что в начале года альянс ожидал этого роста на 5-5,5 миллионов баррелей в день.

"Нефтяной рынок приветствовал решение ОПЕК+ придерживаться существующего производственного плана, и в сочетании с положительными показателями мирового спроса цены сегодня продолжают расти", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).

Однако Диксон также отметила, что "эйфория спроса" все еще может быть прервана продолжающимся ростом заболеваемости ковидом в Индии и других странах Азии.