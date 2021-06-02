МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла роста, цены в скором времени могут достигнуть пика, считает руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер. Julius Baer заплатит Германии более $160 миллионов

"Мы ожидаем, что к середине года цены на нефть продвинутся значительно выше отметки в 70 долларов США за баррель. При этом мы по-прежнему считаем, что нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла", — отмечает Рюкер.

В настоящее время нефть марки Brent уверенно торгуется выше отметки 70 долларов за баррель, а во вторник она поднималась выше 71 доллара, впервые с 8 марта. Сейчас нефть дорожает на 1,5%, до 71,3 доллара. Опасные игры. Кто толкает цены на нефть вверх и что будет с рублем

По мнению Julius Baer, цены вверх подтолкнули положительная динамика спроса и вероятные задержки в ядерных переговорах с Ираном. В итоге ключевым фактором остается экономическое оживление в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока затмевают трудности, связанные с новыми ограничительными мерами в Азии.

Росту цен также поспособствовало прошедшее заседание ОПЕК+, которое завершилось позитивными заявлениями об усилении мирового спроса на нефть, обосновывая решение продолжить ослабление ограничений добычи нефти в июле.

"Цены достигнут пика к середине года, поскольку поставки ограничены искусственно, а не структурно. При этом мы внимательно следим за давлением на западные компании в направлении снижения выбросов парниковых газов до нулевого уровня", — заключил Рюкер.