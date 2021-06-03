МОСКВА, 3 июня — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду продолжили рост, завершив торги на более чем двухлетнем максимуме, благодаря оптимизму относительно перспектив спроса на фоне восстановления мировой экономики и событиям в Иране, усилившим угрозы для стабильности поставок нефти в этом регионе. Российский рынок акций рекордно вырос благодаря нефти

В среду СМИ сообщили о крупном пожаре на государственном нефтеперерабатывающем заводе около Тегерана. Ранее пожар охватил крупнейший корабль ВМС Ирана, который впоследствии затонул.

Эти события "повышают общую рисковую премию для Ближнего Востока", — отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

“Теневая война в Иране выходит из тени, и это вызывает обеспокоенность рынков, которые уже и так встревожены недостаточностью предложения", — говорит он, добавляя, что сейчас трудно найти какие-либо фундаментальные факторы, которые способствовали бы снижению цен. Самым большим понижательным риском является восстановление поставок из Ирана в случае заключения ядерной сделки, что выглядит все менее вероятным, отмечает Флинн.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду выросли в цене на 1,11 доллара, или 1,6%, до 68,83 доллара за баррель. Согласно данным Dow Jones, это самая высокая с 22 октября 2018 года цена закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки.

Августовские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,10 доллара, или 1,6%, до 71,35 доллара за баррель.

Рост котировок в среду был движим ожидаемым сокращением запасов бензина и надеждами на то, что американцы, которые в прошлом году сидели дома, вернутся на дороги, говорит экономист WTRG Economics Джеймс Уильямс.

На этой неделе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует свои данные в четверг, на день позже обычного из-за Дня поминовения. Данные Американского института нефти (API) выйдут вечером в среду.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики полагают, что на неделе 22-28 мая запасы нефти упали на 3,3 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,1 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Июльские фьючерсы на бензин в среду подорожали на 1,1% до 2,19 доллара за галлон, а июльские контракты на печной топливо – на 1,7% до 2,11 доллара за галлон.

Теперь вопрос заключается в том, смогут ли котировки нефти удержать позиции, достигнутые на фоне "высокого спроса и вопреки негативным рискам, связанным с предложением", отмечает Робби Фрейзер из Schneider Electric. Нефть продолжает дорожать после заседания ОПЕК+

Согласно плану ОПЕК+, в июне совокупное производство нефти увеличится на 700 000 баррелей в день, а в июле – еще на 840 000 баррелей в день, сообщил Уоррен Паттерсон, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик ING. Эти цифры учитывают постепенный отказ Саудовской Аравии от мер по дополнительному сокращению нефтедобычи, которые были приняты Эр-Риядом в одностороннем порядке.

"Инвесторы, судя по всему, сфокусировались на более позитивных перспективах рынка нефти позже в этом году. В ОПЕК+ считают, что запасы нефти будут значительно сокращаться с сентября по конец этого года", — подчеркнул Паттерсон.

Между тем ожидания относительно возвращения иранской нефти на рынок ослабли. В настоящее время идет очередной раунд консультаций, направленных на возврат США к международному соглашению по иранской атомной программе от 2015 года и на соблюдение обязательств, взятых Ираном в рамках этого соглашения. В случае успеха переговоров американские санкции против иранского нефтяного экспорта могли бы быть сняты, однако в ближайшем будущем этого не ожидается.

Ранее некоторые дипломаты выражали надежду на то, что сделка может быть достигнута до 18 июня, когда в Иране пройдут президентские выборы. Однако, как заявил во вторник представитель иранского правительства, участники переговоров ожидают достижения соглашения в августе, когда президентский срок Хасана Рухани уже завершится, передает Bloomberg.

Нефтяной рынок уже учел в ценах возвращение экспорта иранской нефти в объеме 500 000-1 000 000 баррелей в этом году, отмечает Ребекка Бабин из CIBC Private Wealth. Если иранская нефть не вернется на рынок, дефицит предложения превысит 2 млн баррелей в день, добавляет Бабин. Между тем ожидается, что дефицит предложения и без того может превысить этот показатель в период с сентября по декабрь, заключила эксперт.

Июльские фьючерсы на природный газ в среду снизились в цене на 0,9%, до 3,08 доллара за млн БТЕ. Во вторник котировки подскочили почти на 4% на фоне прогнозов погоды.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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