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2021
https://1prime.ru/oil/20210603/833833740.html
Новак дал прогноз по срокам возвращения рынка нефти к докризисному уровню
Нефть
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Россия настроена оптимистично по поводу восстановления спроса на нефть и ожидает возврата к докризисным показателям в следующем году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, нефть, александр новак, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия настроена оптимистично по поводу восстановления спроса на нефть и ожидает возврата к докризисным показателям в следующем году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы оптимистично настроены, потому что спрос в этом году восстанавливается, и хорошо восстанавливается, прогнозы выше даже, чем в начале года были, повысили до 6 миллионов баррелей восстановление спроса. Все-таки вакцины работают, ограничения снимаются, авиаперелеты возобновляются. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, что в 2022 году мы вернемся к уровням, которые были до кризиса", — сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.