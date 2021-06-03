С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия настроена оптимистично по поводу восстановления спроса на нефть и ожидает возврата к докризисным показателям в следующем году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил, что "Северный поток 2" будет достроен до конца 2021 года

"Мы оптимистично настроены, потому что спрос в этом году восстанавливается, и хорошо восстанавливается, прогнозы выше даже, чем в начале года были, повысили до 6 миллионов баррелей восстановление спроса. Все-таки вакцины работают, ограничения снимаются, авиаперелеты возобновляются. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, что в 2022 году мы вернемся к уровням, которые были до кризиса", — сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.