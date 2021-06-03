С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас треть всех доходов формируются за счет базовых нефтегазовых доходов, остальные поступления идут в ФНБ. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос на нефть, который был, предположим, там в 2019 году, может и не восстановиться", — сказал он на сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". Новак дал прогноз по срокам возвращения рынка нефти к докризисному уровню

"Кстати говоря, очень резко пошел тренд на "озеленение" экономики. Это хорошо, это правильно, поэтому нам нужно готовиться", — добавил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.