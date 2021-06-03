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2021
https://1prime.ru/oil/20210603/833834604.html
Спрос на нефть может не вернуться к уровню 2019 года, считает Силуанов
Нефть
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Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, к этому нужно готовиться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"У нас треть всех доходов формируются за счет базовых нефтегазовых доходов, остальные поступления идут в ФНБ. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос на нефть, который был, предположим, там в 2019 году, может и не восстановиться", — сказал он на сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".
"Кстати говоря, очень резко пошел тренд на "озеленение" экономики. Это хорошо, это правильно, поэтому нам нужно готовиться", — добавил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.