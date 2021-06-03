С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире к 2022 году вернется к уровню 100 миллионов баррелей в сутки, прогнозирует глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"К 2022 году глобальный рынок вернется к 100 миллионам баррелей (в сутки — ред.) потребления", — сказал Алекперов в интервью каналу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Согласно последнему прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в текущем году вырастет на 6,6% и в среднем составит порядка 96,5 миллионов баррелей в сутки. Новак сказал, в каком случае нефть будет стоить 200 долларов

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.