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2021
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Алекперов дал прогноз по спросу на нефть к 2022 году
Нефть
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Спрос на нефть в мире к 2022 году вернется к уровню 100 миллионов баррелей в сутки, прогнозирует глава "Лукойла" Вагит Алекперов. "К 2022 году глобальный рынок вернется к 100... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, росбанк, вагит алекперов, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире к 2022 году вернется к уровню 100 миллионов баррелей в сутки, прогнозирует глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
"К 2022 году глобальный рынок вернется к 100 миллионам баррелей (в сутки — ред.) потребления", — сказал Алекперов в интервью каналу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Согласно последнему прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в текущем году вырастет на 6,6% и в среднем составит порядка 96,5 миллионов баррелей в сутки.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.