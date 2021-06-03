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https://1prime.ru/oil/20210603/833836766.html
Совет директоров "Роснефти" вновь возглавил Герхард Шредер
Нефть
Новости
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Совет директоров "Роснефти" переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера, говорится в сообщении компании. "Состоялось первое заседание... ПРАЙМ, 03.06.2021
роснефть, новости, бизнес, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера, говорится в сообщении компании.
"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров… Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Герхард Шрёдер", — сообщает компания.
Кроме того, на заседании был сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров.