МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера, говорится в сообщении компании. Саудовский министр оценил уровень перегрева рынка нефти

"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров… Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Герхард Шрёдер", — сообщает компания.

Кроме того, на заседании был сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров.