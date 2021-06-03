С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Вариант, что страны ОПЕК+ в июле примут решение о дальнейшем увеличении добычи нефти, вполне возможен, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Думаю, что в июле месяце, что в принципе и делают участники соглашения ОПЕК+, будет проведён очередной раунд переговоров. Вполне возможно, что будет принято решение о пересмотре или увеличении квот", — сказал Дюков журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ. На всех не хватит. Азия прибирает к рукам российский СПГ

"Но опять же, ситуация находится в динамике, разные факторы по-разному влияют", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.