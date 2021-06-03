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2021
https://1prime.ru/oil/20210603/833840625.html
Дюков считает, что ОПЕК+ может продолжить увеличивать добычу нефти в июле
Нефть
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Вариант, что страны ОПЕК+ в июле примут решение о дальнейшем увеличении добычи нефти, вполне возможен, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Думаю, что в июле месяце,... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, добыча нефти, опек, александр дюков, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Вариант, что страны ОПЕК+ в июле примут решение о дальнейшем увеличении добычи нефти, вполне возможен, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Думаю, что в июле месяце, что в принципе и делают участники соглашения ОПЕК+, будет проведён очередной раунд переговоров. Вполне возможно, что будет принято решение о пересмотре или увеличении квот", — сказал Дюков журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ.
"Но опять же, ситуация находится в динамике, разные факторы по-разному влияют", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.