С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и "Новатэк" создают совместное предприятие (СП) для разработки Северо-Врангелевского лицензионного участка на шельфе Арктики, "Газпром нефть" получит долю в 51%, Новатэк — 49%, сообщается в совместном релизе компаний. "Новатэк" ожидает увеличение производства на проекте "Ямал СПГ"

Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон. Принятое решение стало итогом выполнения соглашения о намерениях, подписанного компаниями на ПМЭФ-2019.

"Согласно условиям сделки, "Новатэк" приобретает 49% доли в уставном капитале "Газпромнефть-Сахалина" (дочернее общество компании "Газпром нефть"), который является владельцем лицензии на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Северо-Врангелевского участка. Доля "Газпром нефти" в совместном предприятии составит 51%", — говорится в сообщении.

Северо-Врангелевский лицензионный участок входит в портфель шельфовых проектов "Газпром нефти". Он расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117 620 квадратных километров. Глубина моря в пределах лицензионного участка в зоне расположения перспективных структур — 20-90 метров. По совместной оценке "Газпром нефти" и "Новатэка", участок обладает высокими перспективами и ресурсным потенциалом. "Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

В 2018-2019 годах "Газпром нефть" провела на Северо-Врангелевском участке масштабные сейсморазведочные работы, что позволит актуализировать геологическую модель и совместно с "Новатэком" принять решение о дальнейшей программе геологоразведочных работ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.