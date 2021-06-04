МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после некоторого снижения утром: инвесторы оценивают перспективы роста спроса на сырьё, и их настроения изменчивы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27%, до 71,5 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 69,05 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу днем наблюдается рост цен, поскольку инвесторы оптимистично оценивают перспективы роста спроса на сырье вследствие восстановления экономики после пандемии коронавируса, исходя из ожидаемых макропоказателей.

Так, аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в США в мае сократился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 650 тысяч после роста на 266 тысяч в апреле.

Впрочем, очевидно неустойчивые настроения на рынке нефти сегодня обусловлены весьма реальной ситуацией, когда "лучшее" может вылиться в "худшее" для "быков" — если в ответ на макроэкономический позитив мировые регуляторы начнут ужесточать монетарную политику, приток свежих денег на рынки может иссякнуть.

"Данные о рабочих местах хороши для более устойчивого инфляционного давления, потому что они быстрее приближают нас к более жесткому рынку труда, и это среда, в которой рынок будет думать, что ФРС нужно будет начать ужесточение монетарной политики", — сказал газете Wall Street Journal стратег JP Morgan Asset Management Майк Белл (Mike Bell).