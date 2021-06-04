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Стоимость Brent поднялась выше $72
Нефть
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Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу до 1%, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель впервые с мая 2019 года, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 04.06.2021
нефть, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу до 1%, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель впервые с мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.20 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,08%, до 72,08 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 1,25%, до 69,67 доллара за баррель.