МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу до 1%, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель впервые с мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.20 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,08%, до 72,08 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 1,25%, до 69,67 доллара за баррель.