МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают в пятницу вечером вернулись под отметку в 72 доллара за марку Brent, но общие позитивные настроения сохраняются, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,66%, до 71,78 доллара за баррель, а днем их стоимость превысила 72 доллара, впервые с мая 2019 года. Июльские фьючерсы на WTI растут на 1%, до 69,5 доллара за баррель.

В пятницу котировки нефти растут на общем подъеме оптимистичных настроений на рынке. Он был вызван данными об уровне безработицы в США, которые, в свою очередь, ослабили опасения инвесторов относительно более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США. На этом фоне курс доллара к основным мировым валютам резко начал снижаться, что также позитивно для стоимости на сырье.

В целом же трейдеры положительно оценивают перспективы восстановления нефтяного рынка, поскольку эпидемиологическая ситуация в мире постепенно улучшается, а ограничения на передвижения снимаются.

"Ситуация внутри стран остается положительной, и ОПЕК+, похоже, не будет агрессивно увеличивать предложение", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Bank Wealth Management Роб Хэйворт (Rob Haworth). Он также отметил, что рынок надеется на возвращение к "более нормальному" сезону поездок, и тенденции к возвращению к этим показателям наблюдаются в Европе и США.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 4 июня, не изменилось с прошлой недели и составило 359 агрегатов.