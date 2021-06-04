МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в мае выросло на 73 единицы в месячном выражении, или на 6% — до 1262 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 86, или на 7%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 17, или на 4%, и составил 453 штуки, в Канаде – на 1, до 59 установок.

Количество буровых установок в Европе выросло на 4, до 101 единицы, на Ближнем Востоке – на 14, до 266. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок увеличилось на 16, до 183, в Африке – на 3, до 64. В Латинской Америке показатель вырос на 18, до 136 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.