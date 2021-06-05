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https://1prime.ru/oil/20210605/833859119.html
"Роснефть" и ТМК объявили о соглашении по проекту "Восток Ойл"
Нефть
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"Роснефть" на ПМЭФ договорилась с ТМК о поставке металлопродукции для проекта "Восток Ойл" в Красноярском крае, а также заключила соглашения с рядом других компаний, сообщает... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, тмк, роснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" на ПМЭФ договорилась с ТМК о поставке металлопродукции для проекта "Восток Ойл" в Красноярском крае, а также заключила соглашения с рядом других компаний, сообщает нефтяная компания.
"ООО "Восток Ойл" (общество Группы ПАО "НК "Роснефть") и ООО "Синарастройкомплект" (дочерняя компания АО "Группа Синара") в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о поставке металлургической продукции и оказанию сопутствующих услуг для реализации проекта "Восток Ойл", — говорится в релизе.
Кроме того, "Роснефть" заключила на ПМЭФ соглашение о технологическом сотрудничестве с Schlumberger, о развитии сотрудничества в сфере науки, технологий и образования с Катарским фондом образования, науки и социального развития. Также "Роснефть" подписала меморандум о взаимопонимании с итальянской Leonardo о развитии сервисного центра по обслуживанию вертолетов.