С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" на ПМЭФ договорилась с ТМК о поставке металлопродукции для проекта "Восток Ойл" в Красноярском крае, а также заключила соглашения с рядом других компаний, сообщает нефтяная компания. Российский ВВП в апреле вырос более чем на 10% в годовом выражении

"ООО "Восток Ойл" (общество Группы ПАО "НК "Роснефть") и ООО "Синарастройкомплект" (дочерняя компания АО "Группа Синара") в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о поставке металлургической продукции и оказанию сопутствующих услуг для реализации проекта "Восток Ойл", — говорится в релизе.

Кроме того, "Роснефть" заключила на ПМЭФ соглашение о технологическом сотрудничестве с Schlumberger, о развитии сотрудничества в сфере науки, технологий и образования с Катарским фондом образования, науки и социального развития. Также "Роснефть" подписала меморандум о взаимопонимании с итальянской Leonardo о развитии сервисного центра по обслуживанию вертолетов.