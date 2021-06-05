С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ. Сечин предупредил мир об остром дефиците нефти и газа

"Потребление нефти будет расти, несмотря на относительное снижение ее доли в мировом энергобалансе", — сказал Сечин в ходе своего выступления на сессии "Трансформация мировой энергетики".

Он отметил, что увеличение спроса на энергоносители обеспечат вакцинация, а также рост населения и мировой экономики. Основной вклад в этот рост внесут развивающиеся страны, где быстрыми темпами растет численность среднего класса, но обеспеченность энергией находится на критически низком уровне.

"По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.