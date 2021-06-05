2021-06-05T12:37:00+03:00
2021-06-05T12:40:09+03:00
2021-06-05T12:37:00+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210605/833862020.html
Сечин рассказал, что ждет нефть в будущем
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ. "Потребление... ПРАЙМ, 05.06.2021
нефть, игорь сечин, прогноз, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83375/11/833751110.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83375/11/833751110.jpg
https://1prime.ru/images/83375/11/833751109.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83375/11/833751109.jpg
https://1prime.ru/images/83375/11/833751108.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83375/11/833751108.jpg
https://1prime.ru/oil/20210605/833861367.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.
"Потребление нефти будет расти, несмотря на относительное снижение ее доли в мировом энергобалансе", — сказал Сечин в ходе своего выступления на сессии "Трансформация мировой энергетики".
Он отметил, что увеличение спроса на энергоносители обеспечат вакцинация, а также рост населения и мировой экономики. Основной вклад в этот рост внесут развивающиеся страны, где быстрыми темпами растет численность среднего класса, но обеспеченность энергией находится на критически низком уровне.
"По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс", — сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.