С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Человечество недооценивает значение нефти и газа для мировой экономики, из-за "зеленого" тренда отрасль получает недостаточно инвестиций, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ. Сечин рассказал, что ждет нефть в будущем

Он отметил, что выход из ряда нефтегазовых проектов крупных компаний, которые суммарно продали за последние три года активы на сумму свыше 70 миллиардов долларов, не решает главную задачу глобального сокращения выбросов и достижения углеродной нейтральности — "грязные активы" продолжают эксплуатироваться, только уже другими.

При этом уже создан опасный судебный прецедент. "Буквально на днях произошло событие, создавшее опасный прецедент, когда нидерландский суд постановил, что Shell пренебрегла обязательствами в области соблюдения прав человека, касающихся изменения климата, и обязал компанию принять повышенные обязательства по сокращению парниковых выбросов, а также ускорить их выполнение. Движение в данном направлении вынудит компанию резко сократить свой традиционный бизнес", — сказал глава "Роснефти".

Это событие нельзя игнорировать – суд фактически принял корпоративное решение за менеджмент, и это новая форма риска для мейджоров, заявил Сечин. Более того, деятельность "зеленых" лоббистов будет увеличивать нагрузку на бюджеты отдельных стран, поскольку ускоренная декарбонизация потребует субсидий и налоговых льгот, полагает он. Сечин предупредил мир об остром дефиците нефти и газа

"По итогам этих событий банк Citi в своем отчете обратил внимание на то, что человечество недооценивает важность и значение нефти и газа для мировой экономики. По расчетам банка, вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП сейчас впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка. То есть нефтегазовая отрасль создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций. Мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.