С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Характеристики сырья проекта "Восток Ойл" позволяют существенно разгрузить НПЗ или вообще исключить потребность в отдельных установках, значительно снизив тем самым парниковые выбросы, такие проекты будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ. "Роснефть" и ТМК объявили о соглашении по проекту "Восток Ойл"

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

"Такие проекты, как "Восток Ойл", будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть", — сказал Сечин. По его словам, нефть проекта отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу, то есть сырье для переработки уже на входе имеет характеристики, близкие к требующимся на выходе.

"Такая нефть может существенно разгрузить или вообще исключить потребность в отдельных установках на НПЗ, значительно снизив тем самым парниковые выбросы", — отметил глава "Роснефти". Сечин рассказал, от какой нефти нужно отказаться

Он указал, что уже на этапе проектирования "Восток Ойл" учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, добавил Сечин.

"Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта "зеленых баррелей" нефти", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.