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https://1prime.ru/oil/20210608/833879231.html
"Транснефть" снизила прокачку нефти по "Дружбе" на двое суток
Нефть
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Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" через нефтеперекачивающую станцию (НПС) Будковице в Словакии на двое суток снижена из-за технических проблем у одного из потребителей,... ПРАЙМ, 08.06.2021
словакия, нефтепровод "дружба", транснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" через нефтеперекачивающую станцию (НПС) Будковице в Словакии на двое суток снижена из-за технических проблем у одного из потребителей, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на двое суток снижена прокачка через НПС Будковице (Словакия), план корректируется",- сказал Демин.