МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" через нефтеперекачивающую станцию (НПС) Будковице в Словакии на двое суток снижена из-за технических проблем у одного из потребителей, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. МИД Финляндии допускает сокращение закупок нефти у России

"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на двое суток снижена прокачка через НПС Будковице (Словакия), план корректируется",- сказал Демин.