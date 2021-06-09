МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ливия сократила добычу нефти на месторождении Шарара и на других месторождениях, эксплуатируемых компанией Waha Oil, из-за утечек в трубопроводе и технического обслуживания, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафу Саналлу и источники, знакомые с ситуацией.

"На месторождении Шарара добыча снизилась примерно на 50 тысяч баррелей за последние две недели", — приводит агентство слова Саналлы.

Кроме того, источники сообщили агентству, что на месторождениях, эксплуатируемых Waha Oil, добыча сократилась примерно до 140 тысяч баррелей в день с обычных 300 тысяч из-за утечки в главном экспортном трубопроводе.

Таким образом, добыча в Ливии упала более чем на 200 тысяч баррелей в день.

Саналла говорил в марте, что Ливия планирует к концу текущего года увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, по его словам, Ливия намерена нарастить добычу нефти до 1,6 миллиона баррелей в сутки в течение двух лет и до 2,1 миллиона баррелей в сутки — за четыре года.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября 2020 года заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах. В результате с сентября прошлого года страна начала увеличивать добычу нефти.