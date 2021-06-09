ВАРШАВА, 9 июн — ПРАЙМ. Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" была запланирована, возобновление прокачки запланировано на 12 июня, сообщает польский оператор трубопровода PERN.

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода.

"Приостановка прокачки нефти происходит в соответствии с месячным графиком, переданным "Транснефтью" клиентам в Польше и Германии", — говорится в сообщении.

PERN также сообщает, что возобновление прокачки запланировано на 12 июня.

"Операции в системе PERN осуществляются на постоянной основе из накопленных запасов и из морских поставок", — добавили в компании.

Оператор отметил, что "технологические перерывы в поставках с востока в течение 1-3 дней являются обычными и происходят практически каждый месяц, о чем сообщается в ежемесячных планах поставок". СМИ: Франция настаивает на включении Amazon в глобальную систему налогов

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.