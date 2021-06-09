МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, поднялась на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки. Не ждали. Кто может подвинуть Россию на мировом газовом рынке

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в апреле составила 11,08 миллиона баррелей в сутки, в мае — 10,98 миллиона.

Минэнерго США 8 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,79 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 июня, снизились на 1,1%, или на 5,2 миллиона баррелей — до 474 миллионов баррелей, сообщается обзоре.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя только на 2 миллиона баррелей.