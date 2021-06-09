МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ослабили темпы роста после публикации данных из США о росте добычи нефти и запасов нефтепродуктов в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 72,36 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,03%, до 70,07 доллара за баррель. До выхода статистики из США нефть дорожала на 0,6% и 0,4% соответственно.

Ранее минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю по 4 июня выросла на 200 тысяч баррелей в сутки, до 11 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 миллионов баррелей, а дистиллятов — на 4,4 миллиона. Аналитики ожидали роста лишь на 0,7 миллиона и 1,4 миллиона соответственно.

Вместе с этим коммерческие запасы нефти упали сильнее ожиданий — на 5,2 миллиона вместо ожидаемых 2 миллионов. В целом статистика оказалась неоднозначной.