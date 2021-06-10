ВАРШАВА, 10 июн — ПРАЙМ. Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, открывая конференцию "Нефть-Газ-Химия" в четверг в Варшаве. Белоруссия на четверо суток остановила прокачку нефти по "Дружбе"

"Транснефть" в среду сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки запланировано на 12 июня.

"Вчера на 96 часов была приостановлена прокачка нефти из Белоруссии в Польшу нефтепроводом, который обеспечивает Польшу и Германию. Сразу поднялся крик — кризис, политические действия", — сказал Наимский.

"Это не так. Это нормальный, технологический, заранее запланированный перерыв", — заявил он.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы.