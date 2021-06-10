МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" договорилась об основных условиях продажи 5%-ной доли в "Восток Ойле" консорциуму Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd., сообщила российская компания. "Восток Ойл" поможет удовлетворить спрос на "экологичную" нефть

"ПАО "НК "Роснефть" и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd… подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже 5-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл", — сообщается в релизе.

Отмечается, что соглашение подтверждает намерение консорциума приобрести долю в проекте "Восток Ойл" и закрепляет основные условия сделки. Ее закрытие ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений. Ранее "Роснефть" уже продала 10% в проекте "Восток Ойл" сингапурскому трейдеру сырьевых товаров Trafigura, сделка была завершена в декабре 2020 года.

"Роснефть" также подчеркивает, что недостаток инвестиций в нефтяную отрасль, а также рост мирового населения приводят к увеличению спроса на энергоносители. Это повышает важность проектов нового типа, как "Восток Ойл". Он характеризуется небольшими удельными затратами на добычу, высоким качеством ресурсной базы с низким содержанием серы (0,01-0,04%), а также в целом низким углеродным следом. "Роснефть" и ТМК объявили о соглашении по проекту "Восток Ойл"

"Проект, безусловно, представляет интерес для компаний, специализирующихся на поставках сырья, трейдинге и логистике, имеющих разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему миру и учитывающих будущую потребность поставок "зеленой" нефти. Мы намерены и дальше укреплять наше сотрудничество с Vitol и Mercantile & Maritime, в том числе, в рамках проекта "Восток Ойл", — прокомментировал соглашение глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.