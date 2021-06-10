МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в четверг днем, инвесторы продолжают положительно оценивать перспективы восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов. В Польше объяснили перерыв в прокачке нефти по "Дружбе"

По состоянию на 13.28 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 72,39 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,17%, до 70,08 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела на 0,6%.

Инвесторы по-прежнему считают, что тенденции к восстановлению спроса остаются положительными, поскольку вакцинация способствует снижению числа заболевающих коронавирусом, на фоне чего постепенно снимаются ограничения на передвижения.

При этом негативное влияние на текущей неделе на стоимость нефти оказали данные минэнерго США. Вместе с резким снижением запасов нефти, ведомство сообщило также о том, что запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 миллионов баррелей, а дистиллятов — на 4,4 миллиона. В то же время аналитики отмечают, что такой рост оказался единичным случаем. "Роснефть" продает долю в "Восток Ойл"

"Многие, кажется, думают, что отчет о большом росте запасов нефтепродуктов является разовым случаем, учитывая, что другие индикаторы показывают на восстановление спроса. Поэтому, учитывая положительную динамику, некоторые могут увидеть в этом возможности для покупки", — сказал агентству Блумберг аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Трейдеры также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии о ситуации на рынке и возможные сигналы о ее улучшении.