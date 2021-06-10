МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ОПЕК снова сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году и по-прежнему ожидает увеличения спроса на 6 миллионов баррелей в сутки, до уровня 96,58 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. Цены на нефть перешли к росту в ожидании восстановления спроса

"В 2021 году ожидается, что мировой спрос на нефть увеличится на 6 миллионов баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с прошлой оценкой, и составит в среднем 96,58 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Авторы доклада понизили прогноз спроса на нефть в первом полугодии текущего года из-за того, что восстановление экономики в странах ОЭСР в Северной и Южной Америке идет медленнее ожидаемого, а также из-за всплеска заболеваемости в Индии и Бразилии. С другой стороны, ожидается, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года.

В своих предыдущих прогнозах в апреле и мае аналитики ОПЕК также полагали, что спрос в 2021 году вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки, в марте прогноз составлял рост на 5,9 миллиона баррелей в сутки, а в феврале — на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

При этом, организация улучшила свою оценку по сокращению мирового спроса на нефть в 2020 году — оно составило 9,3 миллиона баррелей в сутки, до 90,3 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем, майском докладе организация оценивала сокращение в 9,5 миллиона баррелей в сутки.

ДОБЫЧА

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата вне организации в 2021 году на 130 тысяч баррелей в сутки, ожидает ее на уровне 63,73 миллиона баррелей в сутки. В Польше объяснили перерыв в прокачке нефти по "Дружбе"

"Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах вне ОПЕК в 2021 году был пересмотрен в сторону повышения на 0,13 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 63,73 миллиона баррелей в сутки. Теперь рост показателя ожидается на уровне 0,84 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Отмечается, что прогноз по добыче нефти и конденсата в основном был повышен для США (на 105 тысяч баррелей в сутки), Норвегии (на 50 тысяч), Китая (на 25 тысяч баррелей в сутки). При этом этом снижен он был для Эквадора (на 25 тысяч баррелей в сутки), Бразилии (на 23 тысячи баррелей в сутки), Великобритании (на 23 тысячи баррелей в сутки).

Организация полагает, что основными драйверами роста добычи нефти в мире в 2021 году будут Канада, Норвегия, Китай, Бразилия.

В 2020 году добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК упала на 2,54 миллиона баррелей в сутки — до 62,89 миллиона баррелей в сутки, оценивает ОПЕК.

Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году: ожидает ее роста на 0,03 миллиона баррелей в сутки — до 10,63 миллиона.

Ранее ОПЕК прогнозировала рост показателя на 0,02 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2020 года, до 10,61 миллиона.

"По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в мае в месячном выражении составила 10,75 миллиона баррелей в сутки. На фоне этого добыча в России во втором квартале 2021 года был пересмотрена в сторону увеличения на 0,049 миллиона баррелей в сутки в среднем — до 10,71 миллиона баррелей в сутки, в то время как во втором полугодии 2021 года, как ожидается, останется на уровне 10,66 миллиона баррелей в сутки", — также указывается в докладе.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле опустились ниже среднего уровня за 5 лет, но превышали показатель 2015-2019 годов примерно на 34 миллиона баррелей, говорится в докладе ОПЕК. Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ близко к 100%

"Предварительные данные по апрелю показывают, что общий объем коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР сократился на 6,4 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем", — сообщается в докладе.

"Достигнув отметки 2,962 миллиарда баррелей, они на 159,9 миллиона баррелей были ниже аналогичного показателя прошлого года, на 25,2 миллиона баррелей в сутки были ниже среднего уровня за последние пять лет, но примерно на 34 миллиона баррелей превышали средний уровень 2015-2019 годов", — уточняет ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.