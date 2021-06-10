МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в мае выросла на 390 тысяч баррелей в сутки на фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+, до 25,46 миллиона, при этом организация соблюдала сделку ОПЕК+ на близком к апрелю уровню, перевыполнив свои обязательства на 25%, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК. ОПЕК подтвердила прогноз по мировому спросу на нефть

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,46 миллиона баррелей в сутки в мае 2021 года, что на 0,39 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Саудовской Аравии, Венесуэле и Иране, тогда как снизилась, главным образом, в Нигерии и Анголе", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в Саудовской Аравии, которая с мая начала постепенный выход из своего дополнительного добровольного сокращения добычи нефти, выросла по сравнению с апрелем на 345 тысяч баррелей в сутки. В Венесуэле производство нефти увеличилось на 45 тысяч баррелей в сутки, а в Иране — на 42 тысячи. При этом в Нигерии показатель сократился на 72 тысячи баррелей в сутки, а в Анголе на 60 тысяч.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем условия корректировались, и на май 2021 года ограничения составляли 6,55 миллиона баррелей. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Общие обязательства по сокращению добычи ОПЕК в рамках сделки на май составляли 4,287 миллиона баррелей в сутки, по факту же страны сократили производство на 5,36 миллиона, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 125%. В апреле этот показатель составлял 124%. Цены на нефть перешли к росту в ожидании восстановления спроса

В прошедшем месяце в значительной степени свои обязательства по ограничению добычи нефти перевыполнили Саудовская Аравия (143%), Нигерия (150%), Ангола (183%), Конго (133%). Наихудшие показатели вновь продемонстрировал Габон (33%).

Отмечается, что добыча нефти в странах, не входящих в организацию, в мае увеличилась на 0,24 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении или на 4,3 миллиона в годовом, до 68,21 миллиона баррелей в сутки.

С учетом роста добычи нефти в самой ОПЕК, мировая добыча нефти в мае выросла на 0,63 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до в среднем 93,67 миллиона баррелей в сутки, что на 5,63 миллиона баррелей в сутки выше аналогичного показателя прошлого года, отмечается в докладе.