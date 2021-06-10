Цены на нефть ускорили рост
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили рост до 0,6%, трейдеры обращают внимание на сигналы о спросе из ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.08 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 72,63 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,57%, до 70,36 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,2%.
Оптимизм по восстановлению спроса продолжает поддерживать нефтяные котировки, при этом трейдеры оценивают данные июньского доклада ОПЕК. Организация указала на то, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года.
Вместе с этим ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году и по-прежнему ожидает увеличения спроса на 6 миллионов баррелей в сутки, до уровня 96,58 миллиона баррелей в сутки.
Днем ранее минэнерго США опубликовало еженедельную статистику по запасам и добыче нефти в стране. Так, добыча и запасы нефтепродуктов за неделю по 4 июня выросли, но коммерческие запасы нефти — упали сильнее ожиданий.
"Хотя данные минэнерго были восприняты рынком как "медвежьи", похоже, рынок убежден, что цены на нефть заслуживают уровня выше 70 долларов, и поддержание этих уровней показывает, что терпение преобладает", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).
https://1prime.ru/oil/20210610/833902346.html