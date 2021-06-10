МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили рост до 0,6%, трейдеры обращают внимание на сигналы о спросе из ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК подтвердила прогноз по мировому спросу на нефть

По состоянию на 17.08 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 72,63 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,57%, до 70,36 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,2%.

Оптимизм по восстановлению спроса продолжает поддерживать нефтяные котировки, при этом трейдеры оценивают данные июньского доклада ОПЕК. Организация указала на то, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года.

Вместе с этим ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году и по-прежнему ожидает увеличения спроса на 6 миллионов баррелей в сутки, до уровня 96,58 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК значительно нарастила добычу нефти в мае

Днем ранее минэнерго США опубликовало еженедельную статистику по запасам и добыче нефти в стране. Так, добыча и запасы нефтепродуктов за неделю по 4 июня выросли, но коммерческие запасы нефти — упали сильнее ожиданий.

"Хотя данные минэнерго были восприняты рынком как "медвежьи", похоже, рынок убежден, что цены на нефть заслуживают уровня выше 70 долларов, и поддержание этих уровней показывает, что терпение преобладает", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).