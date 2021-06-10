МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть временно уходили в "красную зону", теряя чуть более 1% стоимости, после сообщений о снятии США санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.24 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53%, до 72,6 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,51%, до 70,32 доллара за баррель.

Ранее в четверг после объявления из США цены на нефть временно уходили в минус, до 71,37 доллара и 69,08 доллара соответственно, таким образом, снижение достигало около 1,2%.

Ранее минфин США заявил, что страна сняла санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Company), и двух компаний, ранее причастных к торговле иранской нефтью.

"Это исключение является результатом изменений в поведении или статусе включенных и демонстрируют готовность правительства США отменять санкции, если это происходит", — говорится в сообщении министерства финансов.