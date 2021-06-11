МОСКВА, 11 июн — Dow Jones. Цены на нефть в четверг закрылись с повышением, причем котировки WTI вновь превысили уровень 70 долларов США за баррель, тогда как трейдеры продолжили анализировать последние данные по запасам бензина и спросу на топливо в США. Цены на золото выросли по итогам второй сессии подряд

В среду официальные данные показали, что запасы бензина в США на прошлой неделе резко выросли, тогда как предполагаемый спрос снизился, ввиду чего цены на сорт WTI завершили день с понижением.

Тем не менее, в четверг нефтяные котировки по большей части росли после кратковременного падения на новостях о том, что США сняли санкции с более чем десятка бывших официальных лиц Ирана и иранских нефтегазовых компаний.

Переговоры между рядом мировых держав и Ираном, нацеленные на возобновлении заключенной в 2015 году сделки по иранской ядерной программе, все еще продолжаются.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 33 цента, или на 0,5%, по 70,29 доллара США за баррель, после достижения минимума 68,68 доллара за баррель в течение дня. Таким образом, наиболее активно торгующиеся контракты на закрытии достигли более чем двухлетнего максимума, чего не наблюдалось с октября 2018 года.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли в цене на 30 центов, или на 0,4%, до 72,52 доллара за баррель, что является максимумом с мая 2019 года.

Инвесторы, судя по всему, убеждены, что котировки Brent и WTI "должны торговаться выше 70 долларов за баррель, учитывая текущую траекторию спроса, и сохранение цен на таких уровнях говорит о преобладающем на рынке спокойствии после разочаровывающих данных по запасам бензина", сказала Луиза Диксон из Rystad Energy.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране на неделе 29 мая – 4 июня сократились на 5,2 млн баррелей, однако запасы бензина выросли на 7 млн баррелей. Тем временем поставки моторного бензина на потребительский рынок, которые являются индикатором спроса, снизились на 666 000 баррелей, до 8,48 млн баррелей в день.

Рост запасов бензина "является напоминанием о том, что путь к докоронавирусным уровням спроса на нефть не будет прямым", добавила Диксон.

Тем временем ОПЕК в опубликованном в четверг ежемесячном отчете сообщила, что оставляет без изменений свой прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году. Организация ожидает, что спрос вырастет на 6 млн баррелей в день, составив 96,58 млн баррелей в день.

В среду котировки WTI снижались, тогда как фьючерсы на Brent завершили день без изменений.

Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX в четверг прибавили 0,4%, достигнув 2,21 доллара за галлон, а июльские фьючерсы на печное топливо выросли в цене примерно на 0,7%, достигнув 2,14 доллара за галлон.

Фил Флинн из The Price Futures Group считает, что данные по предполагаемому спросу подверглись искажениям в связи с приостановкой работы нефтепровода Colonial Pipeline в прошлом месяце.

"Люди заблаговременно приобретали бензин на фоне стремительно роста импорта топлива из Европы", который стал возможен благодаря временной отмене закона Джонса в ответ на приостановку работы нефтепровода, сказал он. Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

По мнению другого аналитика, неожиданный рост запасов бензина на отчетной неделе мог произойти из-за дождливой погоды на Востоке США в период Дня поминовения.

"Загруженность НПЗ увеличивалась перед началом летнего сезона активных автомобильных поездок, однако (в канун Дня поминовения) на территории от Среднего Запада до Восточного побережья США наблюдались дожди. В субботу и воскресенье в Нью-Джерси выпало более 7 см осадков", — подчеркнул Роберт Йогер из Mizuho Securities.

Фьючерсы на природный газ на NYMEX закрылись с повышением после того, как EIA отчиталось о росте газовых запасов на 98 млрд кубических футов за неделю 29 мая – 4 июня при прогнозируемом росте на 95 млрд кубических футов и среднем пятилетнем значении +92 млрд кубических футов.

Июльские фьючерсы на газ выросли в цене на 2 цента, или на 0,6%, до 3,15 доллара за млн БТЕ, и теперь находятся на пути к максимальному уровню закрытия с февраля.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ