МУРМАНСК, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство Норвегии делает ставку на использование "зеленых" видов энергии, но также продолжит добычу нефти и газа, заявило правоцентристское правительство, представляя в пятницу свою долгосрочную энергетическую стратегию, заявила министр энергетики королевства Тина Брю. Цены на нефть перешли к росту после выхода доклада МЭА

"Основная цель государственной политики в области нефти — содействие прибыльному производству в нефтегазовой отрасли в долгосрочной перспективе — неизменна", — заявила министр, слова которой приводит телекомпания NRK.

Как сообщает издание VG, власти Норвегии заявляют, что не готовы пока назвать дату остановки добычи нефти, участки по-прежнему будут распределяться в Баренцевом море. Правительство подготовило стратегию развития энергетики на десятилетия вперед, и немалое место в ней отводится развитию "зеленых" технологий.

"Мы намерены сокращать выбросы, но не останавливать развитие. Добыча нефти успешно ведется на норвежском шельфе в течение уже 50 лет, постепенно, с истощением ресурсов, эта деятельность будет сходить на нет", — сказала премьер-министр страны Эрна Сульберг, представляя стратегию.