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https://1prime.ru/oil/20210611/833913570.html
Нефть Brent поднялась выше $73 за баррель впервые за два года
Нефть
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Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель — впервые более чем за два года, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 11.06.2021
нефть, brent, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель — впервые более чем за два года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,74%, до 73,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 71,19 доллара за баррель.