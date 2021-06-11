МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель — впервые более чем за два года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,74%, до 73,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 71,19 доллара за баррель.