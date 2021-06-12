МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Рост цен на нефть в большей степени вызван сдерживанием предложения производителями по условиям сделки ОПЕК+, пишет "Российская газета". Профицит торгового баланса России в апреле вырос на 43%

Биржевые игроки принимают новые решения, учитывая факторы, которые говорят об улучшении общемировой ситуации:

расширение авиасообщения в Европе,

открытие границ для туристов,

рост вакцинации,

снижения запасов нефти в США на 5,2 миллиона баррелей.

Нефть Brent недавно превысила барьер в 73 доллара за баррель, а американская марка WTI сейчас стоит больше 70 долларов, что произошло впервые с 2018 года, прокомментировало издание. Поэтому аналитики российского издания считают, что в мире может наступить новый суперцикл для нефти.

Опасность снятия санкций США с Ирана эксперты считают вероятным риском. Однако Иран не будет способен быстро нарастить добычу, эта ситуация не окажет влияния на мировое предложение нефти, объясняют специалисты.

Суперцикл только для нефти маловероятен, если не будет меняться ситуация на других товарно-сырьевых рынках, утверждает начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

Бум на рынке черного золота возможен, если страны столкнутся с ограничениями в процессе развития альтернативной энергетики, а в добычу углеводородов будет вложено недостаточно инвестиций, резюмировал Александров.