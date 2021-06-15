МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" через нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Будковице" в Словакии будет остановлена на двое суток из-за технических проблем у одного из потребителей, на план поставок за месяц это не повлияет, заявил журналистам советник президента, пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин. Ждем продолжения роста цен на нефть

"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС "Будковице" (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется", — сказал Демин.

Ранее "Транснефть" уже уведомляла о снижении прокачки нефти через эту НПС, также на двое суток и по аналогичной причине.