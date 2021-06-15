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https://1prime.ru/oil/20210615/833931489.html
"Транснефть" останавливает прокачку по "Дружбе" в направлении Словакии
Нефть
Новости
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Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" через нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Будковице" в Словакии будет остановлена на двое суток из-за технических проблем у одного из... ПРАЙМ, 15.06.2021
прокачка, нефть, нефтепровод "дружба", транснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" через нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Будковице" в Словакии будет остановлена на двое суток из-за технических проблем у одного из потребителей, на план поставок за месяц это не повлияет, заявил журналистам советник президента, пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин.
"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС "Будковице" (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется", — сказал Демин.
Ранее "Транснефть" уже уведомляла о снижении прокачки нефти через эту НПС, также на двое суток и по аналогичной причине.