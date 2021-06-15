МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти марки Urals в Европе, вслед за удорожанием нефти Brent, впервые с мая 2019 года поднялась выше 70 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus. Нефть дорожает на фоне общего оптимизма

Так, в Северо-Западной Европе российская марка 11 июня подорожала до 70,1 доллара за баррель, а 14 июня — до 70,65 доллара. Последний раз Urals в этом регионе стоила больше 70 долларов за баррель 22 мая 2019 года.

Кроме того, в Средиземноморье Urals также превысила отметку в 70 долларов за баррель — 14 июня, достигнув 70,35 доллара за баррель (впервые также с 22 мая 2019 года).

При этом скидка на нефть Urals по отношению к Brent в Северо-Западной Европе удерживается на отметке 1,65 доллара за баррель, а в Средиземноморье — на уровне 1,95 доллара за баррель.