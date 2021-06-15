МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не планирует снижать свои инвестиции в добычу и переработку на фоне декарбонизации, рассказал глава компании Александр Дюков. В "Газпром нефти" ожидают роста мирового потребления нефти

"Мы не планируем снижать инвестиции в наши проекты по добыче и по переработке. Что мы планируем — мы действительно ставим перед собой задачу снизить по крайней мере на треть углеродную интенсивность нашего производства, нашей добычи и переработки", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что компания планирует это сделать за счет увеличения доли газа в структуре добычи, модернизации производств, повышения энергоэффективности и уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) — текущий показатель составляет 96%. Также "Газпром нефть" рассматривает возможность увеличения доли энергии, получаемой из возобновляемых источников, и использования технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа (CCUS).

"Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы будем снижать нашу углеродную интенсивность, но при этом не планируем пересматривать наши производственные программы", — заключил Дюков.