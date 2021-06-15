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"Газпром нефть" не планирует снижать инвестиции в добычу и переработку
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"Газпром нефть" не планирует снижать свои инвестиции в добычу и переработку на фоне декарбонизации, рассказал глава компании Александр Дюков. "Мы не планируем снижать инвестиции в... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не планирует снижать свои инвестиции в добычу и переработку на фоне декарбонизации, рассказал глава компании Александр Дюков.
"Мы не планируем снижать инвестиции в наши проекты по добыче и по переработке. Что мы планируем — мы действительно ставим перед собой задачу снизить по крайней мере на треть углеродную интенсивность нашего производства, нашей добычи и переработки", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что компания планирует это сделать за счет увеличения доли газа в структуре добычи, модернизации производств, повышения энергоэффективности и уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) — текущий показатель составляет 96%. Также "Газпром нефть" рассматривает возможность увеличения доли энергии, получаемой из возобновляемых источников, и использования технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа (CCUS).
"Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы будем снижать нашу углеродную интенсивность, но при этом не планируем пересматривать наши производственные программы", — заключил Дюков.