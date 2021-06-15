МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" избрали новый состав совета директоров, сменив в нем двоих человек, при этом совет пополнился еще одной женщиной, следует из материалов компании. Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 2020 год

В новый совет директоров не вошли гендиректор "ФК "Зенит" Александр Медведев и первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа. Вместо них в совет избраны заместитель гендиректора "Газпром нефти" по правовым и корпоративным вопросам Елена Илюхина и зампред правления — начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин.

Остальные 11 членов совета директоров были переизбраны на годовом собрании акционеров из действующего состава.

Это глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, первый замначальника юридического департамента "Газпрома" Владимир Алисов, начальник департамента 104 "Газпрома" Сергей Кузнец, зампреды правления "Газпрома" Виталий Маркелов и Фамил Садыгов, член комитета по аудиту совета директоров "Газпром нефти" Елена Михайлова, начальник департамента 307 "Газпрома" Сергей Меньшиков, гендиректор "РусХимАльянса" Кирилл Селезнев, независимый директор, член комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров "Газпром нефти" Валерий Сердюков и начальник департамента 314 "Газпрома" Геннадий Сухов.

"Газпром нефть" – вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Основной акционер компании — "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.