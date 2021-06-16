С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Текущая цена нефти выше 74 долларов за баррель является показателем, что на рынке нефти сохраняется дефицит предложения, за счет которого снижаются излишки коммерческих запасов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Рост цен на нефть замедлился в ожидании данных о запасах в США

Во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель — впервые с апреля 2019 года.

"На мой взгляд, это показатель того, что на сегодняшний день на рынке есть дефицит. За счет этого снижаются излишки остатков. Мы об этом и ранее говорили, что вот этот средний пятилетний уровень мы должны были в июне достичь. Сейчас посмотрим как раз, достигли ли мы его, обсудим через две недели", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, не является ли текущая цена на нефть в 74 доллара за баррель показателем того, что рынок нефти перегрет.

Вице-премьер также отметил, что оценивать влияние очередных всплесков заболеваний COVID-19 в тех или иных странах на мировой рынок нефти нужно комплексно.

"Всплески пандемии они территориально и географические очень разные. Мы видим, что в Европе, Соединенных Штатах Америки сейчас наоборот спрос поднимаемся и уровень заболевания снизился, растет спрос, растет потребление, как на автомобильных перевозках, так международных. Тут нужно смотреть в целом, в комплексе по всему миру, потому что баланс мы считаем общий", — резюмировал он.