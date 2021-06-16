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Ценам на нефть предсказали взлет до $100
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Крупнейшие мировые трейдеры сырья не исключают, что уже к концу текущего 2021 года нефть взлетит до $100 за баррель, пишет Financial Times. Сырье будет расти из-за замедления... ПРАЙМ, 16.06.2021
мир, котировки, топливо, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие мировые трейдеры сырья не исключают, что уже к концу текущего 2021 года нефть взлетит до $100 за баррель, пишет Financial Times.
Сырье будет расти из-за замедления инвестиций в новые поставки на фоне пикового спроса после пандемии коронавируса. Об этом рассказали изданию участники рынка, в том числе — топ-менеджеры и главы Vitol, Glencore и Trafigura, эксперты банка Goldman Sachs.
Как отметил руководитель Vitol Рассел Харди, отметка в $100 за баррель — вероятна. Однако, добавил он, существует запас предложения на рынке объемов в 5 миллионов баррелей, так как страны по договору ОПЕК+ все еще ограничивают свои поставки.
"Если вы снижаете предложение без одновременного удовлетворения спроса, вы можете получить ценовой скачок" — добавил главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна.