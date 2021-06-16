МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие мировые трейдеры сырья не исключают, что уже к концу текущего 2021 года нефть взлетит до $100 за баррель, пишет Financial Times. Холодные зимы. Как запуск "Северного потока-2" обрушит ГТС Украины

Сырье будет расти из-за замедления инвестиций в новые поставки на фоне пикового спроса после пандемии коронавируса. Об этом рассказали изданию участники рынка, в том числе — топ-менеджеры и главы Vitol, Glencore и Trafigura, эксперты банка Goldman Sachs.

Как отметил руководитель Vitol Рассел Харди, отметка в $100 за баррель — вероятна. Однако, добавил он, существует запас предложения на рынке объемов в 5 миллионов баррелей, так как страны по договору ОПЕК+ все еще ограничивают свои поставки.

"Если вы снижаете предложение без одновременного удовлетворения спроса, вы можете получить ценовой скачок" — добавил главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна.