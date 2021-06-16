2021-06-16T17:49:09+03:00
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https://1prime.ru/oil/20210616/833949808.html
Стоимость нефти ускорила темпы роста на данных о снижении запасов в США
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть несколько ускорили темпы роста в среду вечером на данных о снижении запасов сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 16.06.2021
нефть, биржи, торги, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько ускорили темпы роста в среду вечером на данных о снижении запасов сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 74,65 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,57%, до 72,53 доллара. До выхода статистики цены росли на 0,4% и менее чем на 0,1% соответственно.
Согласно официальным данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю по 11 июня упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 3,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом снизились вместо ожидаемого роста.
Несколько ограничивает рост цен статистика о добыче и запасах бензина. Так, добыча в США за неделю поднялась на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 11,2 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки. Запасы бензина неожиданно выросли, хотя аналитики ожидали их снижение.