МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько ускорили темпы роста в среду вечером на данных о снижении запасов сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

По состоянию на 17.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 74,65 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,57%, до 72,53 доллара. До выхода статистики цены росли на 0,4% и менее чем на 0,1% соответственно.

Согласно официальным данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю по 11 июня упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 3,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом снизились вместо ожидаемого роста.

Несколько ограничивает рост цен статистика о добыче и запасах бензина. Так, добыча в США за неделю поднялась на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 11,2 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки. Запасы бензина неожиданно выросли, хотя аналитики ожидали их снижение.