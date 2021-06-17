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2021
https://1prime.ru/oil/20210617/833953206.html
Нефть дешевеет в рамках коррекции
Нефть
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Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, главным образом в рамках коррекции после роста накануне в свете снижения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 17.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, главным образом в рамках коррекции после роста накануне в свете снижения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до 74,06 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 71,89 доллара.
Накануне цены на нефть заметно выросли на данных о запасах этого сырья в США. Так, минэнерго страны сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона баррелей.
Кроме того, давление на цены оказывает доллар, который укрепляется после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.